Эксперты прокомментировали отказ России участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Конференция пройдет с 18 по 20 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 году пройдет без участия российских официальных лиц. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция превратится в "сугубо трансатлантический форум". По ее мнению, мероприятие будет лишено объективности, поэтому Россия в ней участвовать не будет. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что достоинством подобных конференций всегда была возможность рассказать миру о том, что она думает о проблеме безопасности. Отмечается, что эта возможность имеет смысл тогда, когда тебя готовы слушать. Сейчас, когда на Западе считают, что Россия хочет вторгнуться в Украину, у России мало шансов быть услышанной. Выступление превратилось бы в оправдание.

Думаем, Россия вполне сможет найти иные, более приемлемые для себя инструменты трансляции своей позиции мировому сообществу. отметили эксперты.

Фото: МИД РФ