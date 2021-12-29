  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали отказ России участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Сегодня, 9:09
314
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали отказ России участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

0 0

Конференция пройдет с 18 по 20 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 году пройдет без участия российских официальных лиц. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция превратится в "сугубо трансатлантический форум". По ее мнению, мероприятие будет лишено объективности, поэтому Россия в ней участвовать не будет. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что достоинством подобных конференций всегда была возможность рассказать миру о том, что она думает о проблеме безопасности. Отмечается, что эта возможность имеет смысл тогда, когда тебя готовы слушать. Сейчас, когда на Западе считают, что Россия хочет вторгнуться в Украину, у России мало шансов быть услышанной. Выступление превратилось бы в оправдание.

Думаем, Россия вполне сможет найти иные, более приемлемые для себя инструменты трансляции своей позиции мировому сообществу.

отметили эксперты. 

Фото: МИД РФ

Теги: безопасность, мюнхенская конференция
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии