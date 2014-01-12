Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего мальчика, дав ему провести совещание

Глава республики познакомился с ребенком, когда в декабре поздравлял его прабабушку, участницу строительства Сурского рубежа, Татьяну Макушкину со столетним юбилеем.

Глава Мордовии Артем Здунов исполнил мечту пятилетнего Артёма Илюшова, пригласив его в свой кабинет и дав ему провести совещание с министрами.

Глава республики познакомился с ребенком, когда в декабре поздравлял его прабабушку, участницу строительства Сурского рубежа, Татьяну Макушкину со столетним юбилеем. Тогда мальчик и рассказал о своей мечте.

Специально для Артёма в режиме видеоконференцсвязи было организовано заседание с участием министров здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики. Мальчик же занял рабочее место главы Мордовии.

Ребёнок спросил у руководителей министерств о детском меню, необходимых для здоровья витаминах и зимних видах спорта. В конце "заседания" Артём поблагодарил участников совещания за советы и пообещал их выполнять.

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Видео: Instagram/zdunov_artem