Глава Минздрава: работа над новой версией рекомендаций по COVID-19 завершена

Михаил Мурашко рассказал о выпуске новых методических сведений для врачей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что работа над новой версией рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19 завершена. В ближайшее время профильное ведомство опубликует новое методическое издание для специалистов. Информацией чиновник поделился с коллегами на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в РФ для лечения пациентов. Это противовирусные препараты, оказывающие именно патогенетическое действие на само заболевание. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что в декабре 2021 года Минздрав России выпустил 14-ю версию временных методических рекомендаций. Брошюра получила название "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности,туда включены сведения о новом южноафриканском варианте ковида "омикрон".

Почти 3,5 млрд рублей направят на "ковидные" доплаты медикам в силовых структурах.

Фото и видео: Правительство России



