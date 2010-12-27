Петербург может коснуться реновация

Глава Минстроя России Михаил Мень назвал города, которых может коснуться реновация. Петербург оказался в числе этих городов.

Минстрой России Михаил Мень рассказал о городах, которые могут организовать собственную программу реновации. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на РБК.

В числе этих городов Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи.

Как рассказал Министр, опыт Москвы изучается в связи с поручением президента России разработать законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья. "Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации",— отметил Михаил Мень.

По словам заместителя главы Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина, программа расселения аварийного жилья должна заработать 1 января следующего года. Законопроект же будет подготовлен 1 июля 2018 года.