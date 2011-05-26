Глава Минстроя РФ не видит предпосылок для роста цен на жилую недвижимость

Ирек Файзуллин рассказал о планах по строительству жилья в России и последних тенденциях.

Глава российского министерства по строительству не видит предпосылок для роста цен на жилую недвижимость. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин. Чиновник уточнил, что при этом также не фиксируется тенденция к резкому снижению стоимости на объекты, хотя в отдельных регионах эксперты и видят снижение цены на один квадратный метр площади. По мнению спикера, важно обеспечить отсутствие роста на строительные ресурсы, рабочую силу.

Объективных предпосылок для роста цен нет. Рыночные механизмы работают таким образом, что чем больше предложение, закрывающее рост, то тем будет ниже цена. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Ирек Файзуллин добавил, что план властей по вводу жилья осуществляется с опережением. На текущий момент речь идет о более чем 57 миллионов квадратных метров территорию. В связи с этим показателем можно говорить о положительной динамике в сравнении с 2021 годом и более ранними периодами. В Минстрое объяснили журналистам, что градостроительный потенциал страны сформирован в достаточно больших объемах. Этот вопрос касается 150 млн кв.м., которые находятся на этапе строительства. Еще около 300 миллионов квадратных метров подготавливается в качестве территории для будущей стройки.

Петербург занял второе место в рейтинге умных городов-миллионников России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live