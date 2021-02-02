Сергей Марченко напомнил, что Киев должен выплатить в текущем году 2 млрд долларов.

Глава Минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране. Об этом Сергей Марченко рассказал местным журналистам в эфире телеканала "Украина 24". Эксперт уточнил, что признаки экономической депрессии наблюдаются в сфере промышленного производства еще с 2019 года, а пандемия коронавируса только ускорила процесс.

Также чиновник рассказал о том, что долговая нагрузки Киева не находится на критической отметке. Он уверен, что для Украины самым важным месяцем года станет сентябрь, так как властям придется выплатить по евробондам 2015 года более двух миллиардов долларов.

Напомним, что жители государства отметили социологам национального мониторинга общественного мнения о том, что их жизнь ухудшилась. 71,4 процента украинцев считают, что с каждым новым президентом в стране становится хуже.

Парламент Украины принял госбюджет на 2021 год с дефицитом.

Видео: Youtube/Україна 24