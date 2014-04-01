Глава Минцифры сообщил, что интернет-площадку с российским софтом запустят в мае

Максут Шадаев рассказал, на базе чего будет запущен российский маркетплейс.

Глава российского министерства по цифровой политике Максут Шадаев сообщил, что интернет-площадку (маркетплейс) с российским софтом запустят в мае текущего года. Такое заявление чиновник сделал во время заседания комитета Государственной Думы по вопросам информационной политики.

Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить. Максут Шадаев, глава Минцифры России

Глава министерства подчеркнул, что сотрудники Минцифры работают над созданием отечественного маркетплейса на платформе Android. Для IOS в силу его более закрытой архитектуры вопросы остаются открытыми. Россия находится "на связи" с представителями компании Apple. Шадаев надеется на то, что в стране IPhone не превратится в кирпич.

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