Кристалина Георгиева оценила разработку в России цифровых денег.

Глава МВФ не считает, что цифровые деньги можно успешно использовать для обхода санкций. Соответствующее заявление директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала в рамках выступления на совместной видеоконференции, проводимой в рамках весенней сессии руководства МВФ и Всемирного банка. Журналисты спросили у специалиста о том, какой уровень беспокойства фиксируется из-за возможности использования Россией криптовалют как способа обхода западных санкций.

Доказательства того, что цифровые деньги могут быть использованы для обхода санкций, не столь убедительны. Почему? Потому что финансовая система по-прежнему играет важную роль. Разные страны по-разному подходят к вопросу цифровой валюты. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Эксперт заметила, что существует крупная площадка для дальнейшего изучения. При этом Россия самостоятельно движется в направлении создания собственной цифровой валюты от Центробанка, а этот вопрос представляет для государства интерес. Кристалина Георгиева не думает, что проект успел достичь такого уровня, при котором его можно назвать "путем обхода санкций".

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Фото: YouTube / World Bank