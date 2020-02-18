Он считает, что наказывать следует лишь бойцов и организаторов свержения власти.

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса. Арсен Аваков настаивает на его принятии до проведения в данном регионе выборов. Об этом специалист рассказал в интервью местным журналистам. Речь идет об освобождении от наказания и преследования участников конфликта в Донбассе.

Чиновник считает, что к ответственности нельзя привлекать граждан, выполняющих социально важные функции. В частности, к репрессиям не привлекут местных медиков, учителей, мелких клерков. Аваков полагает, что у этих граждан нет альтернативы для деятельности. Привлекать предлагается только тех, кто организовывает отряды, стреляет и пытается свергнуть власть.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.

Видео: YouTube/ТСН, Телеканал ICTV, NEWSONE