Дмитрий Кулеба напомнил, что Киев не будет вести прямой диалог с ЛНР и ДНР.

Глава МИД Украины заявил о красной линии на переговорах по Донбассу. Такое заявление в эфире телеканала BBC News World в программе HARDtalk сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он в очередной раз опроверг возможность прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республик.

Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Таким образом Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина о том, что если Владимир Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, прежде всего ему следует начать переговоры с представителями ЛНР и ДНР, а уже потом обращаться с Москве.

Оппозиция на Украине призвала власти страны к переговорам с Донбассом.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine, BBC News Україна