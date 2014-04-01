Глава МИД Сербии: Белград не будет участвовать в антироссийской истерии

По его словам, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что Россия дала миру, была бы очень бедной.

Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии. Об этом заявил глава сербского МИД Александр Вулин по итогам встречи с послом России Александром Боцан-Харченко. Его слова приводит "РИА Новости"

Вулин отметил, что власти Сербии не собираются запрещать российские СМИ и культуру. По его словам, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что Россия дала миру, была бы очень бедной.

Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей. Александр Вулин, глава МИД Сербии

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Фото: serbia.com