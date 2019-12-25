Збигнев Рау выступил на местном радио после совещания глав МИД НАТО.

Глава МИД Польши не считает Китай военным вызовом для НАТО. Об этом Збигнев Рау сообщил местным журналистам в эфире Польского радио. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Пекин действительно является для Североатлантического альянса вызовом, но не военным. Эксперт напомнил, что накануне принял участие в онлайн-заседании глав МИД НАТО.

Тем не менее во время дискуссии подчеркивалось, что Китай, исходя из своей растущей мощи и ряда неконвенциональных шагов, в том числе в информационной сфере, представляет большой, хоть и не военный, вызов для союза Збигнев Рау, глава МИД Польши

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг после совещания с главами МИД НАТО рассказал журналистам, что альянс не считает Китай своим противником. НАТО хочет расширить сотрудничество с Пекином в области контроля над вооружениями, изменения климата, а также в торговле.

Глава МИД Польши считает, что остановить реализацию "Северного потока - 2" еще возможно.

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