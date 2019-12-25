Хайко Маас призвал Минск начать конструктивный диалог с оппозицией.

Глава МИД ФРГ не исключил расширения санкций ЕС против Минска. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил в рамках видеообращения к участникам конференции "Минский форум". По данным Хайко Мааса, Евросоюз в очередной раз может расширить введенные против республики ограничения. Это произойдет, если власть откажется вести диалог с протестующими.

Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС….Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Белоруссии и в конце концов начать судебное преследование виновных Хайко Маас, глава МИД Германии

Напомним, что на данный момент ЕС ввел против должностных лиц Белоруссии санкции. Они коснулись 55 представителей из числа руководителей республики, включая Александра Лукашенко.

В МИД России сравнили санкции с чрезвычайным бедствием.

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