Глава МИД Британии: лидеры G7 выступят единым фронтом против стран-агрессоров

Элизабет Трасс видит необходимость выступления единым фронтом стран G7.

Глава МИД Британии заявила о том, что лидеры стран G7 выступят единым фронтом против агрессоров. Такое заявление чиновница сделала во время своего визита в Ливерпуле. Она пообщалась с прессой в преддверии общения между министерствами союза. Элизабет Трасс добавила, что государства будут защищать демократию и права человека. Лондон рассчитывает на углубление связей по торговой сфере, инвестициям, развитию технологий, безопасности.

В эти выходные самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу, и направят четкий сигнал, что мы выступаем единым фронтом. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

В официальном заявлении МИД Великобритании говорится о том, что Элизабет Трасс во время проведения двухдневного мероприятия призовет страны G7 усилить сотрудничество из-за той ситуации, которая складывается вокруг Украины. Она укажет на необходимость взаимодействия в области экономики и безопасности региона, а также отстаивании принципов свободы во всем мире.

Глава МИД Британии обвинила РФ в причастности к кризису с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

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