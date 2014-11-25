Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии

Лиз Трасс участвует во встрече глав МИД НАТО ради выражения поддержки Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию. Чиновница посетила страну с рабочим визитом. В ходе своей поездки она поддержала Киев, а также предостерегла Москву от агрессивного поведения в отношении соседнего государства. По мнению женщины, Североатлантический военный альянс совершенно не провоцирует РФ. После посещения Эстонии министр направится в Ригу для участия в заседании глав МИД НАТО.

Трасс встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы в регионе. Силовики задействованы в Эстонии в рамках реализации натовской миссии. Сейчас порядка 800 граждан королевства несут службу на территории Прибалтики: Эстонии, Латвии, Литве, а также в Польше. Местные журналисты смогли записать на видео, как Трасс едет на танке. В это время женщина была переодета в камуфляжный жилет и каску. Ролик разместили в интернете авторы издания The Times. Во время поездки на боевой технике министра сопровождал военнослужащий. Команда прокатилась по заснеженному полигону.

Перед визитом в Европу глава МИД НАТО Трасс заявила прессе, что для нее главной повесткой станет противостояние "дестабилизирующим действиям" Москвы и Минска.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, YouTube / The Telegraph

