Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены. Обращение Владимира Макея приводится на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Чиновник считает, что республике нужны изменения, но не ценой революций или гражданского противостояния.
В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней
Владимир Макей, глава МИД Белоруссии
Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались после объявления первых результатов голосования на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% поддержки среди избирателей.
МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране.
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