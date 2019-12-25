Владимир Макей призвал отказаться от революции и гражданского противостояния.

Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены. Обращение Владимира Макея приводится на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Чиновник считает, что республике нужны изменения, но не ценой революций или гражданского противостояния.

В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались после объявления первых результатов голосования на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% поддержки среди избирателей.

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране.