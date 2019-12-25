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Глава МИД Белоруссии обсудил с временным поверенным США предвыборную ситуацию
Сегодня, 13:29
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lesjasap

Глава МИД Белоруссии обсудил с временным поверенным США предвыборную ситуацию

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Владимир Макей встретился с Джеффри Джуком.

Глава МИД Белоруссии обсудил с временным поверенным США предвыборную ситуацию. Об этом сообщили представители пресс-службы внешнеполитического ведомства. Владимир Макей встретился с Джеффри Джуком в пятницу 7 августа.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. Министр проинформировал собеседника об актуальной ситуации

сообщение пресс-службы МИД Белоруссии

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 августа избиратели могут проголосовать за выбранного кандидата досрочно.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор.

Теги: белоруссия, джеффри джук, мид, президентские выборы, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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