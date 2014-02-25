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Глава MI6 заявил, что искусственный интеллект не заменит сотрудников спецслужб

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Ричард Мур оценил развитие новых технологий в мире.

Искусственный интеллект трансформирует мир шпионажа, однако не заменит сотрудников спецслужб и разведки. Соответствующее мнение в рамках выступления в британском посольстве в Праге высказал глава службы разведки Соединенного Королевства MI6 Ричард Мур. Специалист выступил за формирование правил регулирования технологий ИИ на глобальном уровне. Он заметил, что в Лондоне готовы сотрудничать с партнерами, в том числе - Китаем по теме.

ИИ сделает информацию бесконечно более доступной. Пока ИИ будет бороздить пространство открытых источников, получение секретной информации вне досягаемости ИИ с помощью глубоко инфильтрированного специалиста будет цениться выше, чем когда-либо.

Ричард Мур, глава MI6

Глава MI6 назвал Китай главным объектом внимания его ведомства.

Фото и видео: YouTube / POLITICO Europe

Теги: mi6, великобритания, искусственный интеллект, разведка, ричард мур, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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