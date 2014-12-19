Ричард Мур рассказал о взаимодействии Лондона и Парижа в поддержке ВСУ.

Сотрудники специальных служб Лондона принимают участие в скрытых операциях, направленных на оказание помощи киевскому режиму в региональном конфликте с Россией. Соответствующее мнение в рамках выступления в британском посольстве в париже высказал глава службы разведки Соединенного Королевства MI6 Ричард Мур. Иностранный специалист добавил, что цена поддержки Украины всему мировому сообществу хорошо известна. Однако отказ от помощи Вооруженным силам Украины будет "бесконечно выше". По мнению эксперта, коллективный Запад в случае успеха Москвы в украинском кризисе столкнется со значительным ростом внешних угроз, исходящих от Ирана, Северной Кореи и Китая.

После Второй мировой войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой. Мы высоко ценим свое наследие в вопросе скрытых действий, которое мы сохраняем и сегодня, помогая Украине бороться с российским вторжением. Ричард Мур, глава MI6

Руководитель MI6 напомнил аудитории о том, "ядерные амбиции" властей из Тегерана несут угрозу для международной и региональной стабильности. Британец сообщил, что поддерживаемые иранским правительством вооруженные группировки на Ближнем Востоке "получили серьезные удары" в результате конфликтов, происходящих в секторе Газа и Ливане.

Глава MI6 заявил, что искусственный интеллект не заменит сотрудников спецслужб.

Фото и видео: YouTube / Times Of India