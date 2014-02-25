Глава MI6 не стал опровергать причастность Великобритании к теракту на Крымском мосту

Ричард Муру льстит, что Владимир Путин думает о британской разведке.

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур публично на мероприятии в британском посольстве в Праге заявил, что ему льстят утверждения о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту. Иностранец не стал ни опровергать, ни подтверждать такие обвинения. Выступление специалиста транслировалось на YouTube-канале европейского отделения издания The Politico.

Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся... Ричард Мур, глава MI6

Глава MI6 заявил, что искусственный интеллект не заменит сотрудников спецслужб.

Фото и видео: YouTube / POLITICO Europe