Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет

Рафаэль Гросси оценил слова зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева.

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) напомнил о том, что победителей в ядерной войне не будет. Соответствующее заявление Рафаэль Гросси сделал в ходе интервью с американскими журналистами для телеканала FOX News. Таким образом генеральный директор прокомментировал высказывание заместителя председателя российского Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Медведев накануне обсуждения НАТО новых военных поставок киевского режима нового тяжелого вооружения заявил о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной на планете.

Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана, кто-то сказал. И я думаю, это правда ... Я не выношу суждений по поводу комментариев высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны, но это мое убеждение. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями.

Фото и видео: FOX News