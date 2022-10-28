Глава МАГАТЭ допускает наличие свидетельств подготовки КНДР ядерного испытания

Рафаэль Гросси рассказал о том, что МАГАТЭ следит за действиями Пхеньяна.

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) допускает наличие свидетельств подготовки властями Северной Кореи нового ядерного испытания. Соответствующий вопрос генеральному директору Рафаэлю Гросси задала одна из журналисток во время брифинга со СМИ. Эксперт подтвердил информацию о том, что у него есть такие основания говорить о том, что КНДР готовится к новым мероприятиям по тестированию собственного стратегического вооружения.

Мы отслеживаем это очень внимательно. Этого не произошло, но, к сожалению, показатели говорят об обратном движении. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ по "грязной бомбе" прибудет на Украину через пару дней.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций