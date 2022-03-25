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Глава Льгова рассказал о ситуации в городе

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Алексей Клемешов рассказал об обстановке на 10 августа.

Глава российского города Льгов, расположенного на территории Курской области, Алексей Клемешов сообщил о том, что ситуация остается спокойной. Он добавил, что представители МВД совместно с Росгвардией работают в усиленном режиме. такими сведениям и чиновник поделился с местным населением в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в социальной сети "Вконтакте",

За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо.

Алексей Клемешов, глава города

Глава города объяснил, что что сегодня провел рабочее совещание с начальством местных ресурсоснабжающих организаций. Он пояснил, что специалисты занимаются обеспечением потребителей всем необходимым в усиленном режиме.

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Фото и видео: Вконтакте / Алексей Клемешов

Теги: алексей клемешов, курская область, льгов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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