Глава IT отдела "Петмол" отправится на 4 года за решетку из-за iPhone

Появились подробности уголовного дела.

Начальника IT отдела молочного комбината "Петмол" приговорили к 4 годам лишения свободы за мошенничество в крупном размере.

Как сообщает Фонтанка, Игорь Дюбин в течение полугода заказывал и получал у фирмы "СТЭП" товары, которые по поддельным накладным оплачивала бухгалтерия комбината. Например фирма расплачивалась за жесткий диск, а Дюбин покупал на эти деньги новенький iPhone. А затем были куплены еще 29 iPhone, 6 планшетов и 2 вентилятора. Всего фирма "СТЭП" отгрузила товаров на сумму 2 миллиона рублей.

Игорь Дюбин вину свою не признал, но суд счел вину фигуранта доказанной и приговорил к 4 годам лишения свободы.