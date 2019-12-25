Глава Фрунзенского района закрывает глаза на нецелевые траты бюджета во вверенном ему округе

В мае 2020 года в Telegram-канале "Ротонда" была опубликована информация о серьезных проблемах с бюджетом МО "Купчино" Фрунзенского района. Отчет профильной комиссии выявил факт нецелевого расходования бюджетных средств в 2017-2019 годах.

Как сообщает "Ротонда", депутаты округа потратили значительную часть бюджета на праздничные мероприятия. Опубликованная Telegram-каналом переписка руководителей муниципалитетов района, куда среди прочих входит и "Купчино", продемонстрировала – чиновникам есть что скрывать.

На предложение обсудить наполняемость местных бюджетов глава МО Алексей Пониматкин отреагировал довольно нервно и резко. По всей видимости, политик воспринял предложение как "камень в свой огород"" так как ранее Контрольно-счетной палатой был выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств.

По данным ведомства, депутаты МО "Купчино", подконтрольного главе Фрунзенского района Константину Серову, тратили деньги на цели, не связанные с нуждами МО. В частности, бюджетными деньгами был оплачен счет за услуги печатного издания ВМО, продукция которого в данном случае не имела отношения к правовым актам. Также установлено, что некоторая часть денег потрачена на благоустройство территорий, выходящих за границу МО "Купчино".

Полный список нецелевого расходования бюджетных средств представлен в отчете КСП.

По всей видимости, Константин Серов был в курсе происходящего, однако не принял никаких мер. В результате ряда системных нарушений, зафиксированных Контрольно-счетной палатой, в том числе "благодаря" подчиненным Серова, городская казна не досчиталась 826 миллионов рублей. Вероятно, "невнимательность" Серова связана с его заинтересованностью в происходивших манипуляциях.

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