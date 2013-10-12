Глава ФНС указал на риски из-за ограничения публикаций данных в сфере экономики

Даниил Егоров оценил опасность, возникшую из-за санкций.

Сокращение публичного доступа к экономической информации, вызванное санкционным давлением на Россию, затрудняет анализ ситуации и несет риски для экономической системы страны. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Чиновник беспокоится о том, что сейчас сведения вынужденно закрываются, хотя раньше власти активно инвестировали в открытие данных, создавали государственные реестры. Благодаря таким мерам бизнесмены могли строить свои предприятия и формировать добавленную стоимость.

Вот что меня сейчас очень сильно беспокоит. И вот у меня есть некое ощущение, что мы немножко недопроговариваем тему той реальности, в которой мы сегодня оказались. То есть мы реально на самом деле вынужденно закрываемся. Даниил Егоров, глава ФНС

Даниил егоров отметил, что сейчас сферы друг от друга закрываются под мотивом того давления, которое устроили недружественные страны. Такая ситуация крайне опасна с точки зрения того, что власти часто не понимают, что на само деле происходит, чтобы стороны могли друг друга анализировать.

В новых регионах появилась сеть налоговых органов.

Фото и видео: ПМЭФ