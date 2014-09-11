Глава Евросовета: процесс реализации санкций против Белоруссии запущен

Шарль Мишель не назвал экономические сектора, которые будут охвачены санкциями.

Глава Евросовета заявил, что процесс реализации санкций против Белоруссии запущен. Такими сведениями с журналистами на пресс-конференции поделился Шарль Мишель, выступая по итогам саммита ЕС - Япония. Эксперт заметил, что новые ограничения в отношении Минска будут введены в связи с недавним инцидентом с экстренной посадкой самолета. Однако спикер уверен, что пока что рано говорить о том, какие сектора экономики охватят меры воздействия. Таким образом специалист ответил на вопрос корреспондента о том, будет ли "захвачена" калийная промышленность.

Процесс реализации санкций запущен. Вопрос секторальных санкций проанализируют соответствующие структуры, сейчас слишком рано говорить о конкретном секторе. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил СМИ, что министры иностранных дел из 27 стран соберутся на неформальную встречу в Лиссабоне днем 27 мая. На мероприятии будут подняты вопросы, касающиеся реализации санкций против Минска.

Глава МИД Германии рассказал о санкциях против Белоруссии.

Видео: European Comission