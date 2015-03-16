Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против РФ

Таким образом ЕП хочет установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом.

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом в настоящее время находятся в очень напряженном состоянии. Об этом он сообщил интервью изданиям медиа-группы Funke, пишет "РИА Новости".

По его словам, главными причинами ухудшения отношения к РФ являются обострение обстановки на юго-востоке Украины и происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным.

Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом. Дэвид Сассоли, глава ЕП

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции Евросоюза из-за инцидента в Минске. По ее словам, каких-либо ограничений ждать не стоит. Она отметила, что зачастую санкции внезапны и "могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны".

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