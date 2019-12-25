Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Её первый тест - отрицательный.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, который заразился COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Отмечается, что фон дер Ляйен участвовала во встрече, на которой присутствовал человек, чей тест на коронавирус позже дал положительный результат.

На самоизоляции глава Еврокомиссии будет находится до завтрашнего утра. По её словам, первый тест на новую коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Ранее мы писали, что ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС.

Фото: pixabay.com