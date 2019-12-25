В ЕК призвали не снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Глава Еврокомиссии предупредила об угрозе третьей волны коронавируса. Об этом рассказала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен в рамках выступления на пленарной сессии Европейского парламента. Чиновница уточнила, что риск дальнейшего распространения инфекции связан со слишком ранней отменой карантинных мер в странах-членах ЕС.

Слишком раннее ослабление является риском третьей волны после Рождества Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Чиновница посоветовала странам извлечь уроки из летних послаблений по введенным ограничениям. Это позволит не допустить прежних ошибок. Ранее глава ЕС говорила о том, что Евросоюз слишком рано снял ограничения после первой волны коронавируса. Однако в первый локдаун национальные правительства вводили более жесткие ограничения, чем сейчас.

Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса.

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