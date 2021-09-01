Глава ЕП: страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

Давид Сассоли разочарован решением глав МВД на Совете ЕС.

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана. Такое заявление дипломат сделал во время выступления на мероприятии, посвященному вопросам стратегической безопасности в городе Блед (Словения). Специалист выразил свое глубокое разочарование данным решением, которое вынесли вчера во время проведения Совета евросоюза главы МВД.

Мы видели много стран за пределами ЕС, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех, кто работал с нами, и членах их семей. Давид Сассоли, глава ЕП

Дипломат полагает, что у стран ЕС не хватает мужества предложить убежище всем желающим беженцам из Афганистана. Сассоли заметил, что Евросоюз не может притворяться, что вопрос миграции из страны Ближнего Востока не касается европейского региона, так как ЕС участвовала в военной миссии США, разделяя с Вашингтоном его цели и задачи. На Совете ЕС министры заявили, что не допустят появления беженцев из Афганистана в Европе. Брюссель хочет оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать мигрантов.

Дания: афганские беженцы не должны ехать в ЕС.

Видео: Youtube/STA - Slovenska tiskovna agencija