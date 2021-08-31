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Дания: афганские беженцы не должны ехать в ЕС

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Копенгаген призывает мигрантов оставаться на Ближнем Востоке.

Министр иммиграции Дании считает, что афганские беженцы не должны ехать в Евросоюз. Такое заявление сделал чиновник, отвечающий в Копенгагене за ведомство по вопросам иммиграции и интеграции. Маттиас Тесфайе дал интервью журналистам во время прибытия на внеплановое заседание Совета ЕС, которое проводится в Брюсселе на уровне главы МВД. В Дании призвали беженцев оставаться в своем регионе.

Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача - стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались.

Маттиас Тесфайе, глава МВД Дании

В Дании подчеркнули, что ЕС не следует повторять ошибки 2015 года. Страна призывает помочь соседним с Афганистаном государствам, чтобы люди могли получить все необходимое там. Ранее ЕС провел встречи с главами профильных ведомств Таджикистана и Туркмении, чтобы услышать, как обстановка развивается с их точки зрения. Маттиас Тесфайе также призвал ЕС усилить защиту внешних границ союза.

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Видео: Youtube/Fra Folketinget

Теги: беженцы, брюссель, дания, евросоюз, иммиграция, мвд
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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