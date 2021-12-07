Глава ЕК: от коронавируса привились 44% населения Земли

Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах ЕС по массовой вакцинации граждан.

Глава Еврокомиссии заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли. Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях. Специалист уточнила общественности, что большая часть доз для прививок была поставлена именно Евросоюзом.

Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира. Наша цель — обеспечить вакцинацию 70% населения мира к середине следующего года. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что на африканском континенте обнаружен новый коронавирусный штамм "омикрон", который на данный момент очень быстро распространяется по всему миру. Власти более чем 50 стран заявили о его нахождении. В этот перечень вошли и Россия.По стране врачи диагностировали уже два случая заражения новым вариантом ковида.

В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам.

Фото и видео: Youtube/European Commission