Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не собирается поддерживать бойкот саммита G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF.
По словам фон дер Ляйен, очень важно подумать о том, не парализует ли решение о бойкоте всю G20. Глава ЕК отметила, что саммит важен как для развитых, так и для развивающихся стран. Она также добавила, что считает важным сказать лично Путину об отношении к спецоперации на Украине.
Одно совершенно ясно: обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Ранее глава ЕК заявила, что Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным.
Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten
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