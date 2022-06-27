Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России

По ее словам, очень важно подумать о том, не парализует ли решение о бойкоте всю G20.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не собирается поддерживать бойкот саммита G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF.

По словам фон дер Ляйен, очень важно подумать о том, не парализует ли решение о бойкоте всю G20. Глава ЕК отметила, что саммит важен как для развитых, так и для развивающихся стран. Она также добавила, что считает важным сказать лично Путину об отношении к спецоперации на Украине.

Одно совершенно ясно: обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее глава ЕК заявила, что Евросоюз не сможет вернуться к нормальным отношениям с Путиным.

Видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten