Глава ЕК захотела созвать конференцию по "депортированным" украинским детям

Урсула фон дер Ляйен рассказала, что "возвращены домой" было только 300 детей из 16200.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен захотела созвать международную конференцию по "депортированным" украинским детям. Это мероприятие может быть организовано совместно с польскими властями. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС. Эксперт не стала говорить об источнике, которыц предоставил ей статистику по якобы незаконно перемещенным несовершеннолетним гражданам. Она пояснила, что для получения более полных сведений будут задействованы структуры ООН и другие международные организации.

Мы знаем о 16200 детях, которые были депортированы, только 300 были возвращены… Мы организуем конференцию, мы находимся в самом начале большой работы. Мы намерены оказывать давление на международном уровне, чтобы принять необходимые меры. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias