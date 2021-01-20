Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины

По ее словам, Евросоюз поможет в восстановлении страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины. Об этом она заявила на конференции, организованной в Ватикане Папской академией наук.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз поможет в восстановлении Украины, поскольку это является моральным долгом организации. Она призвала все финансовые институты помогать в этом направлении. Глава ЕК намерена создать аналог Плана Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны.

Я говорила об этом с президентом Зеленским. Будут инициативы по финансированию, План Маршалла для Украины. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее мы сообщали, что Евросоюз выделил дополнительную гумпомощь Украине.

Видео: European Commission