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Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины

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По ее словам, Евросоюз поможет в восстановлении страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины. Об этом она заявила на конференции, организованной в Ватикане Папской академией наук.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз поможет в восстановлении Украины, поскольку это является моральным долгом организации. Она призвала все финансовые институты помогать в этом направлении. Глава ЕК намерена создать аналог Плана Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны.

Я говорила об этом с президентом Зеленским. Будут инициативы по финансированию, План Маршалла для Украины.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее мы сообщали, что Евросоюз выделил дополнительную гумпомощь Украине.

Видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, план маршалла, украина, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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