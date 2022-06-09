Евросоюз выделил дополнительную гумпомощь Украине

В Киеве с визитом находится еврокомиссар Янез Ленарчич.

Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине. Соответствующее заявление сделала в рамках регулярного брифинга в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии. Днем 9 июня в ЕК объявили о предоставлении киевскому режиму дополнительно 205 миллионов евро, которые будут отправлены в целях гуманитарной поддержки. Сегодня один из европейских комиссаров по кризисному управлению Янез Ленарчич прибыл в страну с рабочим визитом.Он встретится с представителями местных гуманитарных организаций.

На этом фоне ЕС сегодня объявляет о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. представитель ЕК

Официальный представитель ЕК подчеркнул, что общее европейское финансирование в сфере гуманитарной поддержки Украины с конца февраля 2022 года достигло 700 миллионов. В этот перечень входят и те 13 миллионов, которые были переданы Молдавии для проектов, связанных с беженцами.

Глава ЕК: газохранилища ЕС заполнены на 41%.

Фото и видео: European Commission