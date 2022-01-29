Глава ЕК: Украина получит доходы от активов России в июле

Урсула фон дер Ляйен рассказала о поддержке украинских властей странами коллективного Запада.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны киевскому режиму в июле 2024 года. Примерно 90 процентов от этих денежных средств отправятся на нужны обороны страны, а оставшиеся десять процентов - на восстановление. Соответствующее заявление сделала руководитель ЕК, выступая на конференции по украинскому кризису, организованной на территории Берлина.

Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" (G7) мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК похвалила Армению за "борьбу с обходом санкций против России".

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