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Глава Дома Романовых сообщила о рождении внука Александра
Сегодня, 15:08
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Глава Дома Романовых сообщила о рождении внука Александра

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Княгиня Виктория рожала в Москве.

У наследника Российского императорского дома Георгия Романова и его супруги Виктории родился сын. Информация об этом появилась на официальном сайте Дома Романовых.

Княгиня рожала в Москве, мальчика назвали Александром в честь князя Александра Невского. Отмечается, что это первое с 1917 года рождение ребенка в династии Романовых на территории России.

Князь Георгий и княгиня Виктория (Ребекка Беттарини) обвенчались в Исаакиевском соборе осенью 2021 года.

Фото: Официальный сайт Династии Романовых

Теги: роды, романовы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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