Глава Дома Романовых сообщила о рождении внука Александра

Княгиня Виктория рожала в Москве.

У наследника Российского императорского дома Георгия Романова и его супруги Виктории родился сын. Информация об этом появилась на официальном сайте Дома Романовых.

Княгиня рожала в Москве, мальчика назвали Александром в честь князя Александра Невского. Отмечается, что это первое с 1917 года рождение ребенка в династии Романовых на территории России.

Князь Георгий и княгиня Виктория (Ребекка Беттарини) обвенчались в Исаакиевском соборе осенью 2021 года.

Фото: Официальный сайт Династии Романовых