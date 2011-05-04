Глава Дагестана оценил ситуацию с энергоснабжением в республике

Сергей Меликов оценил состояние энергосетей в регионе.

Дагестан не избежит отключений электроэнергии этой зимой, так как энергосетевое хозяйство региона находится в аварийном состоянии. Однако в настоящее время местные власти проводят ремонтные работы для уменьшения количества таких отключений. Соответствующее заявление в интервью "РИА Новостям" сделал глава республики Сергей Меликов.

Состояние энергосетевого хозяйства таково, что предполагать отсутствие аварий просто нельзя. Комплекс .... аварийный, это нужно признать и не стесняться этого. Нужно понимать, что людям, обывателям, жителям Махачкалы, Ленинкента, горных населенных пунктов, нельзя врать. Сергей Меликов, глава Дагестана

Чиновник заметил, что в прежние годы руководители низшего звена в Дагестане докладывали коллегам из среднего звена, а те – наверх о том, что у нас якобы "все хорошо". При этом внимание не обращалось на ветхие сети, опоры, полуразвалившиеся трансформаторные будки, что теперь сказывается на коллапсе. Глава региона уточнил, что также негативную роль в проблеме сыграло и самовольное возведение большого числа многоквартирных и частных домов, к которым зачастую электричество подводилось на незаконных основаниях. Сергей Меликов отметил, что для создания приемлимых условий проживания, требуется выделить значительные денежные средства. Они пойдут на реконструкцию аварийных объектов. Также требуется время для закупки и установки нового оборудования.

Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости