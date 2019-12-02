Сейчас в ДНР государственным языком считается также украинский.

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным. Денис Пушилин заявил, что данная мера не станет дискриминирующей. Жителям разрешат использовать украинский язык в качестве разговорного, для частного общения.

Применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации заявили в ведомстве

Исключения из перечня не умаляет значимости украинского языка и не нарушает прав граждан ДНР. Также в Народный совет внесен законопроект, касающийся образовательного процесса в ДНР. В будущем в школах будут преподавать русский язык, а украинский и другие - согласно пожеланиям родителей и их возможностям.

Напомним, что сейчас по конституции в самопровозглашенной республике два государственных языка - украинский и русский.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе.