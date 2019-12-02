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Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

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Сейчас в ДНР государственным языком считается также украинский.

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным. Денис Пушилин заявил, что данная мера не станет дискриминирующей. Жителям разрешат использовать украинский язык в качестве разговорного, для частного общения. 

Применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации

заявили в ведомстве

Исключения из перечня не умаляет значимости украинского языка и не нарушает прав граждан ДНР. Также в Народный совет внесен законопроект, касающийся образовательного процесса в ДНР. В будущем в школах будут преподавать русский язык, а украинский и другие - согласно пожеланиям родителей и их возможностям. 

Напомним, что сейчас по конституции в самопровозглашенной республике два государственных языка - украинский и русский.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе.

Теги: государственный язык, днр, донбасс, русский язык
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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