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Глава ДНР: Киев готовится к войне или серьезной провокации

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Руководство самопровозглашенной республики уверено, что украинские власти хотят отрезать ДНР от моря.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти готовятся к "войне или серьезной провокации", на что указывают некоторые признаки. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, Киев стягивает силы и технику "на южном направлении", что может говорить о намерении отрезать ДНР от моря.

У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных [населенных пунктов] или выход на границу [с РФ].

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер выдвинула обвинение в адрес России и Белоруссии.

Видео: Youtube/Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, донбасс
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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