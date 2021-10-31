Глава ДНР: Киев готовится к войне или серьезной провокации

Руководство самопровозглашенной республики уверено, что украинские власти хотят отрезать ДНР от моря.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти готовятся к "войне или серьезной провокации", на что указывают некоторые признаки. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, Киев стягивает силы и технику "на южном направлении", что может говорить о намерении отрезать ДНР от моря.

У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных [населенных пунктов] или выход на границу [с РФ]. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер выдвинула обвинение в адрес России и Белоруссии.

Видео: Youtube/Соловьев Live