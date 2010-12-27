Глава Чувашии проходит плановое обследование в Петербурге

Здоровью Михаила Игнатьева ничего не угрожает.

Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев проходит плановое обследование в одной из больниц Петербурга. Эту новость в пятницу, 19 июля, сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, добавив также, что здоровью Игнатьева ничего не грозит.

Напомним, что ранее в интернете появилась информация об экстренной госпитализации 57-летнего Михаила Игнатьева после форума регионов России и Белоруссии. В пресс-слубже главы Чувашской Республики эту новость опровергли, заявив, что Игнатьев находится в отпуске до 31 июля и проходит плановое медицинское обследование.

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