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Глава Чувашии проходит плановое обследование в Петербурге
Сегодня, 20:59
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Глава Чувашии проходит плановое обследование в Петербурге

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Здоровью Михаила Игнатьева ничего не угрожает.

Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев проходит плановое обследование в одной из больниц Петербурга. Эту новость в пятницу, 19 июля, сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, добавив также, что здоровью Игнатьева ничего не грозит.

Напомним, что ранее в интернете появилась информация об экстренной госпитализации 57-летнего Михаила Игнатьева после форума регионов России и Белоруссии. В пресс-слубже главы Чувашской Республики эту новость опровергли, заявив, что Игнатьев находится в отпуске до 31 июля и проходит плановое медицинское обследование. 

Фото: Pixabay

 

Теги: госпитализация, обследование, чувашия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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