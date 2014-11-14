Глава ЧОП в Новой Ропше стал фигурантом уголовного дела о краже

Глава частного охранного предприятия в Новой Ропше (Ленинградская область) стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом 16 декабря сообщает портал "Мегаполис".
В доме и на участке 62-летнего охранника прошел обыск. На его территории полицейские нашли огромное количество инструментов и других вещей, которые, скорее всего, были украдены у садоводов. Сотрудники ОМВД по Ломоносовскому району сверяют данные по найденным вещам с базой имеющихся уголовных дел о кражах, совершенных в сельском поселении.
Местным жителям предлагают осмотреть найденные вещи, среди которых может быть и их имущество.
Накануне в Петербурге со счета 82-летнего пенсионера украли 4,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Фото: Piter.tv
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