  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава ЧОП в Новой Ропше стал фигурантом уголовного дела о краже
Сегодня, 18:45
57
kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

Глава ЧОП в Новой Ропше стал фигурантом уголовного дела о краже

0 0

Пожилого мужчину подозревают в том, что он систематически обкрадывал дачи на территории, которую обслуживала его компания.

Глава частного охранного предприятия в Новой Ропше (Ленинградская область) стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом 16 декабря сообщает портал "Мегаполис".

В доме и на участке 62-летнего охранника прошел обыск. На его территории полицейские нашли огромное количество инструментов и других вещей, которые, скорее всего, были украдены у садоводов. Сотрудники ОМВД по Ломоносовскому району сверяют данные по найденным вещам с базой имеющихся уголовных дел о кражах, совершенных в сельском поселении.

Местным жителям предлагают осмотреть найденные вещи, среди которых может быть и их имущество.

Накануне в Петербурге со счета 82-летнего пенсионера украли 4,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Фото: Piter.tv

Теги: кража, новая ропша, уголовное дело, чоп
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии