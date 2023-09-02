Глава ЦБ считает необходимым поддерживать постоянную готовность экономики к шоку

Эльвира Набиуллина оценила работу госрегулятора.

Государственному финансовому регулятору требуется поддерживать постоянную готовность экономической системы к шоку и сохранять запас прочности. Соответствующее заявление в рамках панельной сессии государственного регулятора на конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра" сделала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

К сожалению, нам надо поддерживать постоянную готовность к шоку, и запас прочности системы должен быть. Эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Министр по финансам Антон Силуанов добавил, что стране важно следовать одной понятной цели, а устойчивость экономики - это, в том числе, доверие к финансовому рынку.

Набиуллина: ЦБ всеми силами пытается решить проблему заблокированных активов инвесторов.

Фото и видео: Банк России