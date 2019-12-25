Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще одного раза в полгода.

Специалисты не обнаружили побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Речь идет о назальной вакцине SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, испытания которой начались в октябре текущего года. Клинические испытания были одобрены министерством здравоохранения России.

У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он отметил, что прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 в России необходимо сделать обязательной. По словам специалиста, прививку от коронавируса следует включить в национальный календарь, а к вакцинации необходимо приучать не только взрослое население страны, но и несовершеннолетних.

Фото: kremlin.ru