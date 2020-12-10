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Гинцбург рассказал о переговорах РФПИ с Турцией по "Спутник V"

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Ранее в Турции объявили о начале токсикологических испытаний вакцины из РФ.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о переговорах Российского Фонда прямых инвестиций с Турцией по "Спутник V".

По его словам, с турецкой стороной сейчас ведутся переговоры о поставках в Турцию российской вакцины, о возможностях её исследования и производства на территории республики. Гинцбург подчеркнул, что переговоры ведутся со многими странами и находятся на разной стадии.

Где-то уже начаты пробные производства, где-то идут клинические испытания.

Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Ранее в Турции объявили о начале токсикологических испытаний вакцины из РФ. Об этом на пресс-конференции в Анкаре рассказал глава здравоохранения Фахреттин Коджа. Чиновник опроверг данные о том, что страна отказалась от поставок "Спутник V".

Видео: YT / Россия 24

Теги: гинцбург, рфпи, спутник v, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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