Гигантский снежный ком мешает автомобильному движению на Звездной улице

Около семи часов утра 10 января проезжую часть Звездной улицы загородил гигантский снежный шар. Помеха сильно усугубила транспортное движение на данном участке дороги.
Сообщается, что снежный ком изначально находился в “кармане” у проспекта Космонавтов, затем он выкатился на четную сторону от Звездной.
Кому в голову пришла идея вылепить огромную часть снеговика, а после оставить ее в опасном для водителей месте - неизвестно. Известно, что проезжающим автомобилистам пришлось остановиться, чтобы убрать круглую глыбу с пути. Однако, далеко откатить шар не получилось. В настоящее время он все еще может создать аварийную ситуацию на дороге.