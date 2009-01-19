Герой сюжета "Города перемен" депутат Тырецкий напомнил о проблеме Аракчеевских казарм

Движение "Город перемен" в Петербурге, рассказывающее о злободневных общественных проблемах, путем видеоролика напомнило пользователям об Аракчеевских казармах – исторических зданиях в Центральном районе, судьба которых может измениться в результате принятой ЗакС города нормы закона.

В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале движения "Петербург – Город перемен", персонаж ведет рассказ об Аракчеевских казармах, представившись "депутатом Законодательного собрания (ЗакС) Игорем Тырецким".

"Депутат" в шутливой манере сообщает, что благодаря его стараниям в Петербурге действует закон, по которому одноэтажные исторические здания в Центральном районе теперь таковыми не являются. По словам Тырецкого, "под новый закон попадает множество зданий, и оба на Шпалерной". И долгое время территорию под этими зданиями не могли застроить собственники земли. Однако теперь ситуация изменится за счет закона, принятого ЗакС в отношении исторических зданий, располагающихся в центре Северной столицы. "Депутат" также пообщался якобы с местными жителями. В беседе они в итоге иронично пришли к мнению, что одноэтажные исторические здания не содержат никакой ценности.

О проблеме принятия закона ЗакС Петербурга, позволяющего повлиять на судьбу одноэтажных исторических зданий в Центральном районе, ранее сообщал "Мегаполис". Аракчеевские казармы на Шпалерной улице представляют собой два одноэтажных здания на фасадной стороне Кавалергардской и Ставропольской улиц. Ранее на территории бывших казарм находились еще два здания, но во время неразберихи собственника с разрешениями от КГА и КГИОП они были снесены.

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7, сохранившиеся здания Аракчеевских казарм считаются историческими и входят в границы единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ОЗРЗ-1). Подобные здания не только не подлежат сносу, но в их отношении действуют определенные запреты и условия. В частности, постройки за одноэтажными историческими зданиями, формирующими уличный фронт, не могли по закону быть выше этих исторических зданий. Другими словами, между двумя оставшимися зданиями нельзя было возвести строение более одного этажа.

Это обстоятельство не раз становилось камнем преткновения для застройщиков-собственников земли. До появления покупателя в лице строительной компании "Лидер Групп", которую СМИ связывают с семьей депутата Госдумы Александром Некрасовым. В ноябре 2020 года участок земли под Аракчеевскими казармами "Лидер Групп" выкупил у банка "Уралсиб" за 800 млн рублей. Готовность заплатить высокую стоимость и спешность в оформлении сделки "Мегаполис" связал с изменением законодательства Заксобранием под управлением спикера Вячеслава Макарова.

Приятно, что у нас в Заксобрании сидят не глупые люди, у меня и сын туда после 9-го класса пойдет "депутат Тырецкий" в шутливой манере отозвался и о депутатах ЗакСа

Вышеупомянутый Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" претерпел изменения в отношении одноэтажных исторических зданий.

Согласно новой редакции закона (п. 3.14), которая начала действовать с 1 февраля 2021 года, снимаются ограничения для застройки территорий за одноэтажными историческими зданиями, которые формируют уличный фронт. Причем действия закона распространилось лишь на ОЗРЗ-1, в которой располагаются здания на Шпалерной. В данном районе помимо бывших Аракчеевских казарм аналогичных исторических зданий нет, что позволяет сделать предположении о создании закона сугубо под данную территорию. На другие зоны и районы нововведения не распространяются.

"Депутат Тырецкий" в видеоролике говорил именно об этом, произнося слова: "Под новый закон попадает множество зданий, и оба на Шпалерной".

Ранее журналисты "Мегаполиса" предположили, что высокая стоимость земли, а также законодательное разрешение построить высотное здание между оставшимися корпусами Аракчеевских казарм может быть показателем коррупционной составляющей. Макаров, который председательствует в ЗакС, уже неоднократно подозревался в использовании изменение законов в качестве инструмента для влияния на строительную сферу Петербурга. Речь идет об изменении статуса территорий под застройку путем внесения в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) определенных земель, либо наоборот, исключение из данного списка. "Фонтанка" ранее сообщала, что строительная отрасль представляет для председателя ЗакС повышенный интерес, в том числе исторические здания, регулирование которыми, вероятно, может использоваться в личных интересах спикера.

Ранее мы писали, что активисты обнаружили "притоны" в расселенных исторических домах Петербурга.

Фото: vk.com/event46001020