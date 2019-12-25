Генерал-лейтенант рассказал о своих действиях из-за пальбы по самолету в 2008 году.

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25. Об этом командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш заявил в интервью для "Звезды". Генерал-лейтенант пояснил, что в августе 2008 года оказался под обстрелом.

Мой ведомый по радио сказал: "Товарищ командир, по тебе пуск...Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией

Генерал-лейтенант объяснил, что сначала почувствовал сильный удар, так как в его самолет попала ракета. Из-за этого борт потянуло "на пикирование". Летчик пытался потянуть ручку на себя, но воздушное судно не поддавалось. В конечном итоге действия пилота привели к положительным последствиям. Самолет смог выйти на горизонтальную траекторию полета на одном двигателе. Затем борт начал набирать высоту. Позже вторая ракета еще раз попала в самолет. Летчику пришлось катапультироваться, так как без обох двигателей борт не мог двигаться. Герою пришлось направить самолет за город, чтобы он не упал в населенном пункте.

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Видео: Youtube/ Минобороны России